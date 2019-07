La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang (Photo: VNA)



Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le Vietnam suggère que toutes les activités menées en mer Orientale respectent la souveraineté et les intérêts légitimes et juridiques des pays et respectent le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la coopération dans la région.



La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a fait cette déclaration en répondant à la question de journalistes sur la réaction du Vietnam au test de missile effectué par la Chine en mer Orientale le 4 juillet.



Elle a dit que le Vietnam était intéressé et surveillait de près cet incident. -VNA