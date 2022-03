Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En qualité du pays hôte, le Vietnam ambitionne de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze aux 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai prochain.

Lors des trois dernières éditions de SEA Games, le sport vietnamien a décroché respectivement 73 médailles d’or (en 2015), 58 (en 2017) et 98 (en 2019).

Aux SEA Games 2003 organisées pour la première fois au Vietnam, le pays a décroché au total 444 médailles dont 158 d’or, 97 d’argent et 91 de bronze.

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) auront lieu du 12 au 23 mai 2022 à Hanoï et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoà Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang, dans le Nord. Leurs cérémonies d’ouverture et de clôture sont prévues au stade de My Dinh, à Hanoï.

Les SEA Games 31 comprendront 40 disciplines avec plus de 520 catégories de compétition. -VNA