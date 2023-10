Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Le chiffre d'affaires des puces importées du Vietnam aux États-Unis est passé de 312,7 millions de dollars en février 2022 à 562,5 millions de dollars un an plus tard, représentant ainsi 11,6% des parts de marché aux États-Unis, après la Malaisie et Taïwan (Chine), selon Bloomberg. Cela démontre les opportunités du Vietnam dans ce secteur.



Le potentiel du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale a attiré les plus grands fabricants de puces au monde. Intel a installé au Vietnam il y a plus de 10 ans son usine d'assemblage, de conditionnement et de test de puces la plus grande au monde, d'un investissement de plus d'un milliard de dollars.



Une usine d'Amkor Technology (basée en Arizona) - l'une des plus grandes entreprises de semi-conducteurs au monde - sera opérationnelle à partir de ce mois-ci à Bac Ninh, représentant un investissement total de 1,6 milliard de dollars.

Samsung prévoit également de produire au Vietnam des composants semi-conducteurs.



Selon Tran Dang Hoa, président de FPT IS, une société membre du groupe FPT, et également président de FPT Semiconductor - a déclaré que le Vietnam pouvait renforcer sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs et sur le long terme, il pourrait même devenir la Silicon Valley de l'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam progressera fortement dans l'industrie des semi-conducteurs. Photo: baodautu.vn

Cependant, le principal défi pour son industrie des semi-conducteurs est la pénurie d'ingénieurs en technologies de l'information. Reuters a cité un expert du secteur selon lequel le Vietnam en compte 5.000 à 6.000 alors que la demande serait de 20.000 ces cinq prochaines années et de 50.000 dans la décennie à venir.



Tran Dang Hoa a déclaré que FPT prévoit de former 10.000 ingénieurs en semi-conducteurs dans le cadre d'un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030 du gouvernement.



Récemment, Synopsys, leader américain spécialisé dans les solutions et les services d'automatisation de la conception électronique (EDA), et le Centre national d'innovation (NIC) du Vietnam ont signé un protocole d'accord sur le développement des talents en conception de circuits intégrés (IC) au Vietnam.



On peut constater que le Vietnam fait des progrès significatifs pour renforcer sa position dans une industrie prometteuse pesant déjà plusieurs centaines de milliards de dollars. -VNA