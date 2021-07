Hanoi (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé vendredi 16 juillet sa solidarité avec le peuple cubain et appelé les Etats-Unis à lever leur embargo imposé à Cuba depuis près de six décennies.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

Nous avons appris que le 11 juillet dernier se sont produites certaines manifestations qui ont causé des troubles à l’ordre public à Cuba, mais la situation a été aussitôt rétablie, a fait savoir à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.Le Vietnam reste toujours attentif et convaincu que Cuba surmontera les difficultés socio-économiques actuelles en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’embargo, menera à bien le processus d’actualisation de son modèle socio-économique, et promouvrant ses grandes réalisations éducatives, sanitaires, scientifico-technologiques, a-t-elle souligné.Le Vietnam garde toujours dans sa mémoire la solidarité et le soutien précieux accordés par Cuba au Vietnam dans les moments les plus difficiles. Le Vietnam se tiendra toujours aux côtés pour apporter son soutien et son aide au peuple cubain dans la limite de ses capacités, a affirmé la porte-parole.Le Vietnam appelle les Etats-Unis à mettre fin à leur politique hostile et leur embargo économique et financier unilatéral contre Cuba. Les mesures de blocus imposées pendant près de 60 ans et durcies ces derniers temps ne font qu’aggraver les difficultés socio-économiques rencontrées par le peuple cubain, a-t-elle déclaré.Les Etats-Unis devraient prendre des pas concrets vers la normalisation des relations avec Cuba, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde, a encore indiqué la porte-parole. – VNA