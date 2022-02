Conférence de presse internationale des SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Pham Anh Tuân, a affirmé lundi 28 février à la presse la détermination du Vietnam de bien organiser les 31es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus du 12 au 23 mai prochain.

Le relais de la flamme des SEA Games 31 débutera 31 jours avant la cérémonie d’ouverture, au cours duquel la flamme sera transportée depuis la province de Phu Tho, terre attachée à la légende des enfants de la Fée et du Dragon et des rois fondateurs du pays, jusqu’à Hanoi, en passant par 12 provinces et villes.

Il s’agit de la deuxième fois que le Vietnam accueille le plus grand rendez-vous sportif de la région d’Asie du Sud-Est.

Les SEA Games 31 sont non seulement un événement sportif, visent également à échanger et promouvoir la culture et le tourisme entre les pays de la région, a indiqué le vice-ministre Pham Anh Tuân lors de la Conférence de presse internationale sur les SEA Games 31 organisée en présentiel et en ligne à Hanoi.

Il s’agira d’une belle opportunité pour tout pays hôte de montrer ses responsabilités envers la communauté internationale, son hospitalité et sa volonté de contribuer au développement de l’ASEAN, a-t-il plaidé.

Au menu de la conférence de presse internationale figuraient notamment travail de presse et de communication, y compris sur l’identité, la chanson officielle, le Centre de presse principal (MPC) et la couverture des compétitions, les lieux d’hébergement, les moyens de transport, les règles sur la prévention et le contrôle du Covid-19.

Pham Anh Tuân a informé qu’au moins 15 à 17 épreuves seraient retransmises en direct à la télévision. En outre, la Télévision du Vietnam (VTV) pourrait offrir son service de retransmission en direct aux chaînes de télévision des pays participants.

Les 31es SEA Games auront lieu à Hanoi et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoà Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang, dans le Nord. – VNA