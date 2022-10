New York (VNA) - Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Hoàng Giang, a affirmé vendredi 7 octobre les engagements du Vietnam à promouvoir l’État de droit aux niveaux national et international lors d’un débat sur cette question présidée par la Sixième Commission (Commission des questions juridiques) de l’ONU.

Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Hoàng Giang. Photo: VNA

Le diplomate vietnamien a souligné que dans le contexte de nombreux conflits complexes qui se déroulent dans le monde, le droit international et les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies ont toujours été le fondement de base du système international.Il a appelé les pays à respecter le principe du règlement pacifique des différends internationaux et à défendre le rôle des organes d’arbitrage internationaux dans le règlement pacifique des différends ainsi qu’à promouvoir l’état de droit au niveau international.Il est nécessaire de promouvoir l’État de droit dans différentes régions, et le Vietnam fait des efforts avec les pays de l’ASEAN pour construire une Asie du Sud-Est pacifique, stable et prospère.L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné que le Vietnam restait préoccupé par les récentes évolutions complexes en Mer Orientale, car ces actions entament la confiance entre les pays, augmentent les tensions et affectent la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.Le diplomate vietnamien a appelé toutes les parties concernées à respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), dans le plein respect des processus diplomatiques et juridiques.A l’occasion du 40e anniversaire de l’adoption de la CNUDM, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang g a souligné que le Vietnam, en tant que membre fondateur du Groupe des amis de la CNUDM, et près de 120 autres pays membres travaillent activement pour améliorer la compréhension et le respect de la convention - un important document international connu sous le nom de «Constitution des océans » et le cadre juridique de toutes les activités en mer.Il a également affirmé que le Vietnam mène des réformes judiciaires et renforce le système juridique pour construire un État de droit, et qu’il travaille en étroite collaboration avec l’ONU et d’autres partenaires pour promouvoir et assurer un plus grand respect de l’État de droit au niveau national et les niveaux internationaux.Lors du débat, les participants ont convenu que l’état de droit et le développement étaient étroitement liés et jouaient un rôle essentiel dans la réalisation des Objectifs de développement durable, la garantie des droits de l’homme et le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la contribution à la mise en œuvre de l’agenda commun fondé sur le principe de respect de la souveraineté nationale. – VNA