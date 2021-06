Photo d'illustration: VNA

Hanoi (VNA) - La croissance écononomique vietnamienne au premier semestre de 2021 s’est établie à 5,64%, a fait savoir à la presse mardi 29 juin la cheffe de l’Office général des statistiques (GSO), Nguyên Thi Huong.



Cette performance représente une nette hausse par rapport au taux de seulement 1,82% de l’an dernier à la même période mais une légère baisse comparé aux niveaux de 7,05% et 6,77% respectivement enregistrés à la même période de 2018 et 2019.



Le secteur agro-sylvicole et aquacole a cru de 3,82%, celui de l’industrie et de la construction de 8,36%, et le secteur des services de 3,96%, a-t-elle précisé, ajoutant que ces secteurs ont contribué à hauteur de 8,17%, 59,05% et 32,78% à la croissance vietnamienne.



Au premier semestre, le secteur agro-sylvicole et aquacole a représenté 12,15% du PIB national, celui de l’industrie et de la construction 37,61%, celui des services 41,13%, a poursuivi la responsable.



Concernant l’utilisation du PIB, les dépenses de consommation finale ont bondi de 3,56% en glissement annuel; les actifs accumulés de 5,67%, les exportations de biens et de services de 24,05%, et les importations biens et de services de 22,76%



Le bilan du premier semestre montre la direction et la gestion drastiques du gouvernement et du Premier ministre, ainsi que les efforts déployés par le système politique, la communauté des entreprises, la population et les forces en première ligne face au Covid-19 pour maîtriser l’épidémie et mener à bien les tâches et solutions de développement socio-économique de 2021, a indiqué la cheffe du GSO. –VNA