Production de riz pour exportation. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon des données rendues publiques le 29 mai par l’Office général des statistiques (GSO), le volume du commerce extérieur du Vietnam pendant les cinq premiers mois s’est chiffré à environ 196,84 milliards de dollars, soit une baisse de 2,8% en variation annuelle.



Les exportations ont diminué de 1,7% pour s’établir à 99,36 milliards de dollars. Les importations ont également reculé de 3,8%, au niveau de 97,48 milliards de dollars. Le pays a ainsi affiché un excédent commercial de 1,9 milliard de dollars.



Parmi les 17 produits dont les exportations ont rapporté plus de 1 milliard de dollars, les téléphones et composants ont occupé la première place avec 18 milliards de dollars (-8,8%), devant l’électronique, les ordinateurs et pièces détachées (15,3 milliards de dollars, 22,1%), le textile-habillement (10,4 milliards de dollars, -14,5%).



S’agissant des débouchés, les Etats-Unis étaient le plus grand importateur de produits vietnamiens, avec 24,6 milliards de dollars pours les cinq premiers mois de l’année, soit une hausse annuelle de 8,2%. Les ont suivis la Chine (16,3 milliards de dollars, 20,1%), l’Union européenne (12,9 milliards de dollars, -12%), l’ASEAN (9,4 milliards, -13,4%), le Japon (8,1 milliards, 2,2%), et la République de Corée (7,7 milliards, -0,5%).



Pendant les cinq premiers mois, le Vietnam a dépensé près de 91 milliards de dollars pour importer des matières premières et 6,5 milliards pour des biens de consommation. La Chine était le plus grand fournisseur, avec 28,9 milliards de dollars (-3%), devant la République de Corée (17,3 milliards, -9,5%), l’ASEAN (11,8 milliards, -14,1%), le Japon (8,1 milliards, 9,9%), les Etats-Unis (6,1 milliards, 6,4%), l’Union européenne (5,8 milliards, 5,8%).



S’agissant des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a indiqué que pendant les cinq premiers mois, les exportations avaient rapporté près de 15,5 milliards de dollars, soit une diminution de 4,1% en comparaison annuelle. Les importations ont également reculé de 4,5% pour s’établir à près de 12,2 milliards de dollars.



Ce secteur a ainsi affiché un excédent commercial de près de 3,3 milliards de dollars, soit une baisse de 2,3% par rapport à la même période de l’année dernière. -VNA