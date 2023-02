Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Depuis le début de l’année jusqu’à la mi-février, le montant total de l’import-export du Vietnam a atteint plus de 72 milliards de dollars, dont 37 milliards de dollars d’exportations et 35,32 milliards de dollars d’importations.Le Vietnam a ainsi affiché un excédent commercial de 1,68 milliard de dollars sur cette période.Selon le Département général des douanes du Vietnam, du 1er au 15 février, les exportations ont rapporté 13,44 milliards de dollars. Les téléphones et pièces détachées; les ordinateurs, articles et composants électroniques; les machines et pièces détachées; les produits de textile-habillement, ont été les quatre groupes de produits ayant connu un chiffre d'affaires à l’export de "milliards de dollars".S’agissant des importations, pendant la première moitié de février, elles se sont chiffrées à 12,38 milliards de dollars.L’an dernier, le Vietnam a enregistré une valeur record de l’import-export de 730,2 milliards de dollars.-VNA