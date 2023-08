Le Vietnam affiche un excédent commercial de 20,19 milliards de dollars en huit mois. Photo : VNA

Photo : nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Selon des données publiées par l'Office général des statistiques (GSO) le 29 août, au cours des huit derniers mois, le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 20,19 milliards de dollars.En août, le commerce extérieur a atteint environ 60,92 milliards de dollars, soit une hausse mensuelle de 6,7% mais une baisse de 7,9% en rythme annuel.De janvier à août, il s’est chiffré à 435,23 milliards de dollars, soit une baisse de 13,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Les exportations ont diminué de 10%, les importations de 16,2%.Pendant cette période, 30 groupes d'articles ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d’un milliard de dollars, dont cinq de plus de 10 milliards de dollars.Au cours des huit premiers mois de l’année, les États-Unis sont demeurés le principal marché à l'export du Vietnam, avec un chiffre d'affaires estimé à 62,3 milliards de dollars. De son côté, la Chine a maintenu sa position en tant que plus grand marché d'importation, avec un montant estimé à 68,1 milliards de dollars. –VNA