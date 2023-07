Au port de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon les données publiées par l'Office général des statistiques (GSO) dans la matinée du 29 juillet, au cours des sept derniers mois, le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 15,23 milliards de dollars.



En juillet, le montant total de l’import-export de marchandises a atteint environ 57,21 milliards de dollars, soit une hausse mensuelle de 2,5% mais une baisse de 6,7% en rythme annuel.



De janvier à juillet, le commerce extérieur s’est chiffré à 374,23 milliards de dollars, soit une baisse de 13,9% par rapport à la même période de l’année dernière. Les exportations ont diminué de 10,6% pour s’établir à 194,73 milliards de dollars. Les importations ont reculé de 17,1%, passant à 179,5 milliards de dollars.



Pendant cette période, 30 articles ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 1 milliard de dollars, dont cinq avec plus de 10 milliards de dollars.



Au cours des sept premiers mois de l’année, les États-Unis ont été le plus grand marché d'exportation avec un chiffre d'affaires estimé à 52,4 milliards de dollars. La Chine a été le plus grand fournisseur de marchandises avec un montant d’environ 58,6 milliards de dollars. -VNA