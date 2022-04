Hanoi (VNA) - Les exportations d’acier résistant à la corrosion (CORE) du Vietnam vers les États-Unis ont connu une forte augmentation en 2021, atteignant 335.000 tonnes, soit le triple par rapport à l’année précédente, selon les statistiques de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC).

Photo d’illustration: VNA

Plus précisément, de décembre 2020 à novembre 2021, les États-Unis ont importé des produits en acier résistant à la corrosion du Vietnam pour une valeur de 374 millions de dollars, ce qui représente 4,8% de ses achats totaux à l’étranger sur cette période.Selon la Direction des recours commerciaux du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les États-Unis ont décidé de ne pas lancer une enquête sur les accusations de fraude fiscale à l’encontre de l’acier résistant à la corrosion du Vietnam fabriqué à partir d’acier laminé à froid et de l’acier laminé à chaud du Japon.Dans un communiqué du 20 décembre 2021, le Département américain du commerce (DOC) a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun élément de preuve justifiant l’application du droit antidumping sur l’acier laminé à chaud et l’acier laminé à froid originaires du Japon sur les produits en acier résistant à la corrosion du Vietnam. Le DOC a également refusé d’examiner tous autres commentaires/demandes concernant cette conclusion.Sous le régime de la législation anticontournement américaine, le produit fini en provenance d’un pays tiers ou les éléments expédiés aux États-Unis pour assemblage peuvent aussi être assujettis à l’ordonnance antidumping à certaines conditions, dont les éléments ou pièces devant être produits dans un pays faisant l’objet d’une ordonnance antidumping. – VNA