Le joueur Nguyen Hoang Duc (deuxième à droite) du Club Viettel a été choisi comme représentant de TV360 lors de l'événement annonçant les droits de diffusion de l'UEFA EURO 2024. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'application de streaming télévisé TV360 a obtenu les droits de diffusion du Championnat d'Europe de l'UEFA (EURO) 2024 au Vietnam, selon Viettel Telecom.Ainsi, TV360 de la société de télécommunications, filiale du groupe Viettel, détient désormais les droits exclusifs de diffusion de la finale de l'UEFA EURO 2024 sur toutes les plateformes de télévision et les réseaux sociaux du territoire vietnamien.Vingt et une équipes, dont l'Allemagne, pays hôte, s'affronteront lors de la finale prévue du 14 juin au 14 juillet 2024.L'UEFA EURO, le plus grand tournoi de football au niveau continental au monde, rassemble les équipes nationales les plus fortes d'Europe. Le tournoi de 2024 sera également le plus grand événement footballistique de l’année prochaine.Organisé tous les quatre ans, il est très attendu par les fans de football, se classant au deuxième rang après la Coupe du Monde de la FIFA, et constitue également un atout convoité pour les diffuseurs du monde entier. -VNA