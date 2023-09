Hanoï (VNA) - Une délégation vietnamienne dirigée par le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh a assisté au 3e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (Partnering for Green Growth and the Global Goals-P4G) à Bogota, en Colombie les 22 et 23 septembre.Lors de la conférence, le Vietnam a accepté la charge d’organiser le 4e Sommet P4G en 2025. S'exprimant lors de la conférence, le ministre Dang Quoc Khanh a affirmé que le Vietnam espérait que la Colombie et les pays partenaires partageraient leurs expériences et soutiendraient le Vietnam pour le succès de cet événement.

Une délégation vietnamienne dirigée par le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quoc Khanh (2e à gauche) a assisté au 3e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (Partnering for Green Growth and the Global Goals-P4G) à Bogota, en Colombie. Photo : ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement

Il a souligné que le Vietnam promouvrait l'ordre du jour de la conférence conformément aux priorités de tous les pays du P4G ainsi qu'aux préoccupations mondiales notamment : assurer la sécurité alimentaire associée à l'éradication de la famine et à la réduction de la pauvreté ; gérer, exploiter et utiliser durablement les ressources en eau transfrontalières ; construire et exploiter un système d’alerte précoce et surveiller les impacts du changement climatique ; promouvoir le financement des objectifs de neutralité carbone (zéro émission nette) et de transition énergétique équitable ; développer une agriculture intelligente à faible émission de carbone ; développer une économie circulaire des plastiques.Dans le cadre de la conférence, le ministre Dang Quoc Khanh a eu une réunion bilatérale avec le vice-ministre danois de la politique de développement, le vice-ministre sud-coréen du changement climatique, ainsi que le président-directeur général de l'Institut des ressources mondiales (WRI) et et le PDG de P4G, qui se sont engagés à accompagner le Vietnam pour organiser avec succès la conférence et à se coordonner pour maximiser le rôle de P4G dans l’assistance aux pays dans la mise en œuvre des objectifs et actions climatiques.P4G a été créé en 2017 sur la base de l’initiative du gouvernement danois, anciennement connu sous le nom « Forum global de la croissance verte » (Global Green Growth Forum - 3GF). À ce jour, le forum P4G compte 12 pays membres dont le Danemark, le Chili, le Mexique, le Vietnam, la République de Corée, l'Éthiopie, le Kenya, la Colombie, les Pays-Bas, le Bangladesh, l'Indonésie et l'Afrique du Sud avec la participation de plus de 90 pays, organisations internationales et entreprises. P4G est considéré comme le principal forum mondial pour promouvoir le partenariat public-privé, reliant les gouvernements, les entreprises et les organisations socio-politiques afin d'avancer conjointement des solutions révolutionnaires pour la croissance économique et la croissance verte , contribuant à la mise en œuvre des ODD. Le Sommet P4G a lieu tous les 2 ans. Le Vietnam est l'un des 7 membres fondateurs et partenaire officiel de P4G.Le 3e Sommet P4G organisé par la Colombie a réuni environ 500 délégués de 12 pays et d'organisations partenaires de P4G. Placé sous le thème « Partenaires de transformation pour la durabilité. Action pour la vie et la croissance verte", l’événement s'est concentré sur 3 thèmes : la biodiversité, la transition énergétique et l'urbanisme durable. –VNA