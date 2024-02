Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon les données de l'Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs étrangers, en hausse de 1,3% par rapport au mois précédent et de 64,1% par rapport à la même période en 2023.

Ainsi, au cours des deux premiers mois de l'année, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam a dépassé les 3 millions, soit une augmentation de 68,7% en glissement annuel, équivalant à 98,5% par rapport à la période pré-COVID-19.

Les arrivées par voie aérienne ont représenté 84,2% du total, celles par voies routière et maritime, 12,8% et 3% respectivement.

Les experts évaluent que ces résultats sont le fruit de politiques de visa favorables, de programmes de promotion du tourisme, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement et la population dans la promotion du tourisme ces derniers temps.

À partir de la mi-août 2023, le Vietnam a délivré des visas électroniques aux ressortissants de tous les pays et prolonger la durée du séjour temporaire de 30 à 90 jours. Les ressortissants des pays bénéficiant d'une exemption unilatérale de visas ont vu la durée de leur séjour temporaire passer de 15 à 45 jours. On peut dire que la politique des visas est toujours un outil efficace pour améliorer la compétitivité et créer des conditions favorables aux visiteurs internationaux souhaitant voyager au Vietnam. -VNA