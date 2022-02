Photo d'illustration : izisolution.vn



Hanoï (VNA) - La pandémie de Covid-19 aura eu pour effet collatéral de rendre inéluctable la transition numérique au Vietnam. Compte tenu de l’importance de ce processus pour une relance durable, le Parti, l’État et le gouvernement ont pris de nombreuses mesures visant à accélérer la transformation numérique en impliquant toute la société.

Dans la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien, la transformation numérique est clairement désignée comme étant un levier essentiel pour le développement socioéconomique du pays. Aussi le gouvernement a-t-il promulgué, et ce dès le mois de mai, une stratégie nationale de développement du digital, période 2021-2025. Le comité national de la transformation numérique qui a été créé dans la foulée a pour mission de proposer au gouvernement des orientations et des solutions permettant de promouvoir ce processus.



Récemment, le ministère de l’Information et de la Communication a soumis au gouvernement un projet de stratégie pour l’économie et la société numériques, avec des mesures concrètes qui concernent huit secteurs jugés prioritaires en matière de transition digitale. Toutes ces décisions contribuent à créer au sein de la population une prise de conscience quant au bien-fondé de la transition numérique, a affirmé Nguyên Huy Dung, le vice-ministre de l’Information et de la Communication.

«En 2021, le Vietnam a enregistré des résultats importants en matière de transformation numérique. Mais le point le plus important, à mon avis, c’est que les organes publics, les entreprises et toute la société sont désormais conscients de l’importance de la promotion du numérique», a-t-il dit.

Le contexte épidémique aidant, le Vietnam a mis tout en œuvre pour accélérer la transformation numérique dans presque tous les secteurs. Force est de constater que le numérique est plus en plus présent dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la santé, l’éducation, le commerce ou encore la gestion étatique. Nguyên Van Khoa, le président de l’Association des logiciels et des technologies informatiques du Vietnam, s’en réjouit.

“La transformation numérique a entraîné des changements sans précédent dans tous les domaines. Maintenant, à Danang, les habitants peuvent payer leurs factures d’électricité via des applications disponibles sur smartphone. Dans la province de Lang Son, les chefs de hameaux, qui sont également chefs de groupes technologiques communautaires, ont aidé les habitants à vendre leurs produits agricoles en ligne, et multiplié du même coup les recettes par 174 !... A Quang Ninh, depuis son bureau, le président du comité populaire provincial peut accéder au système électronique de gestion des services publics pour se rendre compte de l’avancement du traitement des formalités administratives pour les particuliers et les entreprises, du niveau communal au niveau provincial…», fait-il valoir.

Lors d’un forum virtuel de haut niveau sur la transition numérique, tenu en décembre dernier, plusieurs experts ont estimé que le secteur numérique du Vietnam devait faire face à de nombreux défis. Par ailleurs, même après l’année nationale de la transformation numérique en 2020, le Vietnam n’en est toujours qu’au premier stade du processus de lancement des programmes de transformation numérique. Par conséquent, le pays doit s’efforcer de profiter de toutes les opportunités pour matérialiser son aspiration numérique. Pour ce faire, les entreprises technologiques ont un rôle primordial à jouer, comme nous l’explique Nguyên Manh Hùng, le ministre de l’Information et de la Communication.

«Les entreprises de technologie numérique ont la responsabilité de développer des plateformes nationales de transformation numérique. Ces plateformes permettront de développer l’économie numérique en gardant, pour le Vietnam, les données des Vietnamiens. Elles aideront également le Vietnam à devenir rapidement une nation numérique, à promouvoir une croissance durable et à devenir un pays développé à revenu élevé en 2045», prévoit il.

Nguyên Manh Hung a également affirmé que 2022 serait l’année où la transformation numérique toucherait tous les secteurs, et ce à l’échelle nationale. D’ici à 2030, le Vietnam s’est fixé pour objectif d’être doté d’une gouvernance électronique et de figurer parmi les 50 premiers pays du monde et parmi les 3 premiers au sein de l’ASEAN en termes de transformation numérique. En 2030, l’économie numérique devrait représenter 30% du PIB national. - VOV/VNA