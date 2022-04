Nghê An (VNA) – La Réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An (Centre) est non seulement la plus grande du Vietnam, mais elle est également imprégnée d’identités culturelles qui doivent être préservées.

La cascade de Khe Kem dans la Réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An. Photo : VNA



Couverte par plus de 1,3 million d’hectares de forêts naturelles et s’étendant sur neuf districts montagneux, la Réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An, province du même nom (Centre) est la seule zone restante dans le Nord du Vietnam à posséder une telle étendue de forêts primaires bien préservées. C’est aussi la plus grande Réserve de biosphère d’Asie du Sud-Est.



Reconnue le 18 septembre 2007, par l’UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère en raison de ses valeurs tant écologiques que culturelles, elle comprend trois zones centrales, à savoir le Parc national de Pù Mat, les Réserves naturelles de Pù Huông et Pù Hoat et l’ensemble du bassin versant de la rivière Ca.



Une riche biodiversité



La Réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An dispose d’une grande biodiversité, avec un vaste éventail d’habitats tels que montagnes, zones humides et ruisseaux. Elle se situe le long de la frontière entre le Vietnam et le Laos. De nombreuses espèces animales et végétales rares y ont été recensées.



Elle abrite plus de 3.960 espèces, dont 3.019 plantes vasculaires et 942 vertébrés de toutes tailles. Beaucoup de ces animaux et plantes sont rares ou en voie de disparition, comme l’éléphant, le tigre, le sao la (Pseudoryx nghetinhensis)… et figurent à ce titre dans le Livre rouge du Vietnam. En particulier, ce site est identifié comme l’une des trois zones du pays où la population d’éléphants d’Asie existe en nombre significatif.



La réserve possède la plus grande diversité culturelle ethnique parmi toutes les réserves de biosphère du Vietnam. En particulier, elle est peuplée de deux ethnies minoritaires vivant seulement à Nghê An et sur le point de perdre leur identité culturelle. Il s’agit de l’ethnie Dan Lai, avec 3.000 personnes résidant dans le district de Con Cuông, et de l’ethnie O Du, avec 570 personnes vivant dans le district de Tuong Duong.



La diversité et la riche identité culturelle des ethnies minoritaires sont une caractéristique et une source de fierté dans la région occidentale de Nghê An. Des coutumes, chants et danses folkloriques, métiers artisanaux, costumes, spécialités et l'architecture de maisons sur pilotis témoignent d'une culture unique.De nombreux vestiges historiques et culturels sont bien préservés grâce à la mobilisation du secteur privé.

Un coin du Parc national de Pù Mat. Photo : VNA

On peut citer notamment les fêtes du temple Choong, de Muong Ham (district de Quy Hop), du temple Chin Gian (district de Quê Phong), du temple Van-Cua Rào (district de Tuong Duong) et de Hang Bua (district de Quy Châu). Les habitants et les entreprises, avec le soutien des autorités locales, ont fourni des ressources pour restaurer les sites, les fêtes traditionnelles et les pratiques culturelles, attirant ainsi un grand nombre de touristes.

Des potentiels touristiques à exploiter



La biodiversité et la culture unique sont des avantages pour le développement touristique de ce site, en particulier l’écotourisme et le tourisme communautaire, deux parmi les types de tourisme actuellement explorés par la province. Les souvenirs fabriqués en matériaux naturels sont très attractifs pour les touristes. Après avoir été reconnu Réserve mondiale de la biosphère en 2007, le site a vu ses activités touristiques se développer remarquablement, contribuant à promouvoir l’économie locale.



Ces dix dernières années, les infrastructures touristiques ont été progressivement améliorées avec la participation financière d’entreprises. Un projet de développement touristique de l’ouest de Nghê An a été entrepris par le Service provincial du tourisme. L’objectif est d’étendre les attractions touristiques, en se concentrant sur l’écotourisme et la culture ainsi que de promouvoir la région à l’international.



La province de Nghê An envisage de développer des zones urbaines écologiques. Le district de Con Cuông a été choisi pour piloter ce modèle avant de l’étendre à d’autres localités. Les modèles économiques pour la croissance verte seront un élément important du développement durable de la Réserve de biosphère à l’ouest de Nghê An, a indiqué ledit service. – CVN/VNA

Lê Quang Vinh source