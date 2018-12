Le stand de l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis à Winternational Embassy Showcase. Photo: VNA



Washington D.C (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis a participé à la 7e édition de Winternational Embassy Showcase, organisée jeudi 6 décembre à Washington D.C par le Centre du commerce international et Ronald Reagan Building.



Cet évènement annuel a attiré la participation de 53 ambassades et agences de représentation diplomatique à Washington D.C.



L’ambassade du Vietnam y a présenté des produits artisanaux, tels que des foulards en soie, des broderies, des produits en céramique et en porcelaine, et invité les visiteurs à goûter des plats vietnamiens. Elle a également exposé des documents et photos sur la culture et le tourisme au Vietnam.



Winternational Embassy Showcase permet aux ambassades participantes de présenter la culture et le tourisme de leurs pays aux amis étrangers et américains ainsi que d’intensifier leur compréhension mutuelle et de promouvoir les échanges commerciaux, a déclaré Andrew Gelfuso, vice-président de Ronald Reagan Building. -VNA