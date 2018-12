La 8e table ronde sur le changement climatique et la sécurité, le 4 décembre à La Haye. Photo: baoquocte



La Haye (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas, en collaboration avec IHE Delft Institute for Water Education, a organisé, mardi 4 décembre à La Haye, la 8e table ronde sur le changement climatique et la sécurité pour évaluer l’efficacité de différents modèles et mesures, partager des expériences en matière de garantie de la sécurité environnementale et de résilience au changement climatique.



L’évènement annuel vise à promouvoir la coopération internationale, à partager des stratégies dans le traitement des défis liés aux changements climatiques, à rechercher des initiatives et mesures efficaces pour soumettre à l’ONU et la Commission européenne.



L’ambassadrice vietnamienne Ngo Thi Hoa a souligné les efforts du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique. Matt Luna, chargé de la communication du projet pour le dessalement microbien (MIDES) de IHE Delft Institute for Water Education, et Wouter Veening, président de de l'Institut néerlandais pour la sécurité environnementale, ont affirmé la position géopolitique importante du Vietnam dans la stratégie mondiale de lutte contre le changement climatique.



Les participants ont abordé, entre autres, des questions liées la gestion des ressources d’eau, à la minimisation des impacts du changement climatique, à la garantie de la sécurité alimentaire, à la gestion des risques de catastrophes naturelles…



Une délégation interministérielle du Vietnam a présenté les plans et stratégies de coopération du pays en matière de résilience au changement climatique.



De son côté, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a informé de l’agenda de l’ONU sur la coopération dans la lutte contre le changement climatique en 2019, affirmant le rôle des Pays-Bas en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU dans l’introduction des questions liées au changement climatique dans l’agenda de l’ONU pour intensifier la coopération internationale en la matière. -VNA