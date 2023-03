Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – "Promouvoir le développement de l’énergie éolienne offshore au Vietnam : pratiques internationales et recommandations politiques" tel est le thème d’un séminaire qui a eu lieu jeudi 16 mars, à Hanoï.



Organisé par la Commission économique du Comité central du Parti et l’ambassade du Danemark au Vietnam, l’événement a mis l’accent sur la législation, la planification, les mécanismes d’investissement et les normes sur le développement de l’énergie éolienne offshore au Vietnam.



Lors du séminaire, le directeur adjoint de la Commission économique, Nguyen Duc Hien, a affirmé que le Vietnam possédait de nombreux potentiels et opportunités pour développer l’énergie éolienne.



Avec sa capacité et son expérience, le Vietnam pourrait optimiser ses ressources intrinsèques pour développer l’énergie éolienne offshore associée à la chaîne de valeur de la sous-traitance industrielle et des services logistiques dans les années à venir.



Nguyen Duc Hien a également souligné les grands problèmes auxquels est confrontée l’énergie éolienne offshore au Vietnam, notamment la complexité technique et technologique, la demande de grands montants de capitaux à long terme, la planification, les mécanismes et les politiques d’investissement, les nomes et réglementations, etc.



L’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, a déclaré que l’énergie éolienne offshore était une double opportunité pour le Vietnam, à la fois de fournir une source d’énergie verte et rentable pour son fort développement économique, et de l’aider à réaliser son engagement de « zéro émission nette » d’ici 2050.



Étant l’un des pays qui soutient fortement et à long terme la transition du Vietnam vers les énergies vertes et durables, le Danemark espère que le gouvernement vietnamien publiera bientôt un cadre réglementaire clair et conséquent, qui est essentiel pour le développement de l’industrie éolienne offshore, a-t-il affirmé.



Selon lui, c’est le moment pour le gouvernement vietnamien de prendre des mesures énergiques s’il veut atteindre l’objectif de produire 7 GW de l’énergie éolienne offshore d’ici 2030, comme l’a indiqué dans le projet de Plan directeur de l’électricité VIII.

Panorama du séminaire. Photo: VNA



Partageant ces opinions, Henrik Scheinemann, co-directeur général du groupe Copenhagen Offshore Partners (COP), a estimé que le Vietnam avait de nombreuses opportunités pour développer l’industrie éolienne offshore et qu’il était temps d'autoriser la mise en œuvre de projets pilotes. Copenhagen Offshore Partners s’engage à soutenir le Vietnam dans son long voyage, a-t-il promis.



Le groupe danois a déjà signé un protocole d’accord avec le Comité populaire de la province de Binh Thuan (Centre) pour développer le projet éolien offshore La Gan d’une puissance de 3,5 GW au large de la côte de Binh Thuan. Il s’agit de l’un de premiers projets éoliens offshore à grande échelle au Vietnam.



En outre, il continue à signer des protocoles d’accord avec des fournisseurs et des ports maritimes au Vietnam pour promouvoir les opportunités de développement de l’éolien offshore au Vietnam.



Selon le projet du Plan directeur de l’électricité, le Vietnam fixe l’objectif de produire environ 16.121 MW d’énergie éolienne onshore et nearshore et environ 7.000 MW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. D’ici 2045, la puissance d’énergie éolienne offshore installée devrait atteindre environ 64.500 MW. -VNA