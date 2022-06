Hanoi (VNA) – Le Vietnam a participé à la 32e Conférence générale de l’Association internationale des chefs pompiers d’Asie (IFCAA) organisée du 6 au 8 juin dans la ville japonaise de Yokohama sur le thème "L’avenir de la prévention des incendies et des catastrophes après le Covid-19".

La délégation vietnamienne à la 32e Conférence générale de l’IFCAA est conduite par le général de brigade Nguyên Tuân Anh. Photo: VNA

La délégation vietnamienne, conduite par le général de brigade Nguyên Tuân Anh, chef du Département de police de la prévention et de la lutte contre les incendies et du sauvetage relevant du ministère de la Sécurité publique, a partagé les expériences et connaissances du Vietnam en matière de réponse aux incendies et aux catastrophes, et s’est engagée dans des discussions fructueuses sur la construction d’un cadre de partenariat pour la coopération entre les forces de prévention et de lutte contre les incendies dans la région.

En marge de la conférence, les délégués ont observé la formation internationale aux secours en cas d’incendie, visité l’exposition internationale sur la prévention et la lutte contre les incendies et les catastrophes à Yokohama, le centre de formation à la réduction des risques de catastrophe de Yokohama et l’équipe de prévention et de lutte contre les incendies sur la mer de Tsurumi.

La délégation vietnamienne a travaillé avec divers organes japonais pour explorer les possibilités de coopération et échanger des expériences en matière d’élaboration de politiques sur la prévention et la lutte contre les incendies et sur le sauvetage, ainsi que de contruction des normes pertinentes.

Elle a également eu une séance de travail avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour discuter des mesures visant à promouvoir les projets d’aide publique au développement (APD) dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les incendies, et du sauvetage. – VNA