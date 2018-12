La cérémonie de signature du protocole d’accord entre le NCIF et le KIEP, le 3 décembre à Hanoï. Photo: baodauthau.vn



Hanoï (VNA) – « Mise en œuvre de la Nouvelle Politique pour le Sud et Importance des relations République de Corée-Vietnam » était le thème d’un séminaire organisé lundi à Hanoï par le Centre national d'information et de prévision socio-économiques (NCIF) et l'Institut sud-coréen pour la politique économique internationale (KIEP).



Le docteur Tran Hong Quang, directeur du NCIF, a passé en revue le développement de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans tous les domaines depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992.



Selon lui, la République de Corée est actuellement l’un des deux plus importants investisseurs étrangers au Vietnam avec 57,6 milliards de dollars de capitaux accumulés à la fin de 2017. Le Vietnam est également la quatrième destination en termes d’investissement de la République de Corée et le principal bénéficiaire des aides sud-coréennes.



La République de Corée est le deuxième partenaire commercial du Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 117 entre 1992 et 2017, pour atteindre 61,5 milliards de dollars l’année dernière. Les deux pays ont également constaté une collaboration dynamique dans l’emploi, la culture et le tourisme.



Jusqu’à la fin de décembre 2017, la communauté vietnamienne en République de Corée était forte de 162.000 personnes. Environ 150.000 ressortissants sud-coréens vivent actuellement au Vietnam, en majorité des hommes d’affaires.



« Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations de partenariat et de coopération stratégiques avec la République de Corée et souhaite les approfondir. En même temps, la République de Corée accorde une priorité élevée à sa collaboration avec l'ASEAN, y compris le Vietnam », a déclaré le docteur Tran Hong Quang.



« La mise en œuvre de la Nouvelle Politique pour le Sud du gouvernement sud-coréen marquera un nouveau jalon dans le processus de développement des relations entre la République de Corée et l’ASEAN, comme celles entre ce pays et le Vietnam », a-t-il souligné, ajoutant que le Vietnam était considéré comme une porte d’accès des entreprises sud-coréennes aux marchés de l’ASEAN.



Lee Jae-young, président du KIEP, a déclaré que la Nouvelle Politique pour le Sud visait à renforcer la coopération et les relations diplomatiques de la République de Corée avec les pays de l'ASEAN et l'Inde, afin de les porter au même niveau que les relations avec les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie.



Notamment, dans les relations économiques entre la République de Corée et l'ASEAN, le Vietnam est une passerelle et a un rôle central, représentant plus de la moitié des chiffres enregistrés dans presque tous les domaines tels que le commerce, l’investissement, l'aide publique au développement (APD) et le développement des ressources humaines, a-t-il ajouté.



Lors du forum, le NCIF et le KIEP ont signé un protocole d'accord favorisant leur coopération et leurs échanges dans les prochaines années.-VNA