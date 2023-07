Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) -La réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés (MNA) portant sur le thème “Le Mouvement des non-alignés : Uni et résolu à affronter les défis émergents” a eu lieu les 5 et 6 juillet à Bakou, en Azerbaïdjan, sous la présidence du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov.Étaient présents à la réunion plus de 80 représentants des pays membres du MNA , de pays, d’organisations régionales et internationales qui sont observateurs du MNA. Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet a assisté à cet événement.S'exprimant lors de la réunion, Do Hung Viet a affirmé que dans le contexte actuel, alors que le monde était divisé par la concurrence géopolitique et la confrontation, le MNA devait garder bien ses valeurs et principes fondamentales, respecter le droit international et de la Charte de l’ONU.Le MNA doit lutter résolument contre les manifestations de politique et de puissance et les formes unilatérales de coercition contre les pays membres du MNA ; s'unir pour relever les défis mondiaux ; de concert avec le G77 de promouvoir la réforme du système financier et économique mondial ; de mettre en œuvre à temps les Objectifs de Développement Durable (ODD) et de répondre au changement climatique.Le responsable vietnamien a affirmé que le Vietnam mettait toujours en œuvre la politique étrangère d'indépendance et d'autonomie pour la protection maximale de ses intérêts nationaux. A cette occasion, il a fait le point sur la situation en Mer Orientale et a appelé les pays membres du MNA à soutenir la position de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur cette question.En marge de la réunion, Do Hung Viet a eu des rencontres avec les chefs de délégations de Cuba, d'Éthiopie, des Maldives, du Yémen, du Népal, le vice-ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale, à renforcer la concertation, à se soutenir au sein de l’ONU et lors d'autres forums multilatéraux. - VNA