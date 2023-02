Délégués à la première Rencontre internationale des publications théoriques des partis et mouvements de gauche à Cuba. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par le professeur associé et docteur Vu Trong Lam, rédacteur en chef adjoint de la Revue communiste, a participé à la première Rencontre internationale des publications théoriques des partis et mouvements de gauche.L'événement, convoqué par la revue Cuba Socialista, organe théorique et politique du Parti communiste de Cuba (PCC), a eu lieu du 10 au 12 février à La Havane dans le cadre de la Foire internationale du livre de La Havane. Il a réuni une centaine de délégués de 34 pays et quelque 40 penseurs et universitaires cuba ins.Dans son discours d’ouverture, le chef du Département idéologique du Comité central du PCC, Rogelio Polanco Fuentes, a souligné l'importance de la solidarité et de la force idéologique dans les luttes non traditionnelles et face aux défis dans le monde d'aujourd'hui.Il a évoqué le scénario mondial caractérisé par la crise multidimensionnelle du capitalisme, aggravée par les impacts de la pandémie de COVID-19, une inégalité croissante qui frappe les larges masses, la résurgence de la guerre froide, des coups d'État en douceur et des interventions militaires, et les médias manipulation.La gauche a besoin de la théorie révolutionnaire comme instrument de lutte pour la justice sociale, a-t-il déclaré.