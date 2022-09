Le stand du Vietnam à la Foire internationale de Thessalonique. Photo: baoquocte

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Grèce a assisté à la Foire internationale de Thessalonique 2022 (TIF 2022), qui se tient jusqu'au 18 septembre en Grèce.



La Foire internationale de Thessalonique est le principal événement commercial, financier et culturel en Grèce ainsi qu'en Europe du Sud-Est, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Du 10 au 13 septembre, l'ambassade du Vietnam en Grèce a assisté à l'édition 2022 (TIF 2022), qui se tient jusqu'au 18 septembre.



L'ambassade a tenu un stand pour exposer et présenter des produits phares du Vietnam dans l'agriculture, l'habillement, l'artisanat, les produits aquatiques, industriels,… et en même temps promouvoir et fournir des informations sur la culture, le tourisme et l'économie du pays.



Le stand a attiré toujours un grand nombre de nombreux visiteurs qui ont pu acheter des biens et glaner des informations, en particulier sur le tourisme.



Rendez-vous annuel, le TIF est considéré comme le principal événement commercial, financier et culturel non seulement en Grèce, mais également dans d'autres grandes régions telles que l'Europe du Sud-Est, les Balkans et le Moyen-Orient. De grandes entreprises grecques et régionales y ont des stands.



Chaque année, le Premier ministre grec prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture et il s'agit également d'une importante déclaration de politique économique.



La foire voit aussi la participation de nombreuses ambassades. Cette année, parmi les pays asiatiques, celles du Vietnam, de l'Indonésie et du Bangladesh étaient présentes.-CPV/VNA