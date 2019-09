La prochaine édition de la Fête verra un stand du Vietnam pour présenter sa gastronomie et sa culture aux amis internationaux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Fête de la solidarité Manifiesta en Belgique a été organisée les 21 et 22 septembre par le Parti du travail de Belgique (PTB), avec la participation des représentants de 20 Partis communistes et Partis de gauche de nombreux pays du monde entier.

La délégation vietnamienne était conduite par l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Mission du Vietnam auprès de l'Union européenne, Vu Anh Quang.

A cette occasion, Vu Anh Quang a rencontré le vice-président du PTB David Pestieau. Ce dernier a salué la présence de l'ambassadeur vietnamien et apprécié les réalisations économiques du Vietnam.

Appréciant la signification de la Fête de la solidarité, Vu Anh Quang a déclaré que c'était une bonne occasion pour le Vietnam d'exprimer la solidarité avec les Partis communistes et ouvriers internationaux. Il a révélé son intention d'ouvrir un stand vietnamien lors de la prochaine édition de la fête pour présenter la gastronomie, la culture et le tourisme du Vietnam aux travailleurs belges et amis internationaux.

Cette fête comprenait de diverses activités dont près de 200 discussions autour du droit des femmes, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre le racisme.

La 10e Manifiesta a regroupé environ 15.000 personnes. Selon les prévisions, la 11e édition aura lieu les 19 et 20 septembre 2020. -VNA