Le général de division Phung Si Tan (gauche) et le général Angus J. Campbell, chef des forces de défense australiennes. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Le général de division Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a assisté à la Conférence des chefs d'état-major de la défense de l'Indo-Pacifique 2022, ou CHOD (Chiefs of Defense) qui s'est déroulée à Sydney du 25 au 27 juillet, sur invitation du commandant du Commandement pour l'Indo-Pacifique des États-Unis, l'amiral John C. Aquilino et du général Angus J. Campbell, chef des forces de défense australiennes.

Le général de division Phung Si Tan a participé à des discussions sur le changement climatique et ses implications pour la sécurité dans l'Indo-Pacifique; la technologie avancée et ses impacts sur la sécurité dans l'Indo-Pacifique; l'impact des défis sécuritaires actuels sur la région Indo-Pacifique.

En marge de l'événement, il a eu des rencontres bilatérales avec l'amiral John C. Aquilino, le général Angus J. Campbell et le général de division Ganzorig Dovchinsuren, chef d'état-major général des forces armées mongoles.

CHOD est une activité annuelle coprésidée par le Commandement américain pour l'Indo-Pacifique depuis 1998 pour promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre les dirigeants et les armées des pays indo-pacifiques. -VNA