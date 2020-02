Singapour (VNA) – La Chingay Parade s’est ouverte vendredi soir 31 janvier à Singapour, avec la participation de 6.000 artistes de 150 organisations singapouriennes et étrangères, dont une troupe d’artistes de Ho Chi Minh-Ville du Vietnam.



Chingay Parade, la plus grande fête de rue de la communauté des Chinois de Singapour, est organisée annuellement depuis 1973 à l’occasion du Nouvel An lunaire. Elle devient une fête importante et indispensable dans la vie culturelle et spirituelle des Singapouriens.



Cette année, ayant pour thème "Les couleurs en harmonie" (Colours in Harmony), cet événement offre aux Singapouriens et visiteurs étrangers quelques 60 représentations distinguées de diverses communautés locales et de sept pays étrangers, dont le Vietnam, la Chine, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Russie et la Thaïlande.

Participant à cet événement, la délégation vietnamienne a présenté des facettes culturelles du Vietnam.

Environ 280.000 visiteurs sont attendus à cette fête de deux jours. -VNA