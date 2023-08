Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên à la 15e réunion des ministres de l'Économie du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam ( CLMV ) à Semarang, en Indonésie. Photo. VNA

Semarang (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par son ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a participé à la 15e réunion des ministres de l'Économie du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam (CLMV) tenue vendredi 18 août à Semarang, en Indonésie.

Cet événement rentrait dans le cadre de la 55e réunion des ministres de l’Économie de l’ASEAN (AEM-55) et ses réunions connexes qui se déroule du 17 au 22 août à Semarang.

Les délégués ont discuté des questions concernant la situation économique, commerciale et des investissements des quatre pays CLMV.

Dans le contexte où la région et le monde continuent de faire face à de nombreuses difficultés et défis, les activités d'échanges commerciaux et d'attraction des investissements de la région CLMV ont encore obtenu des résultats remarquables. Les échanges commerciaux entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam avec le monde en 2022 ont atteint plus de 831 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2021, représentant 21,6% de la valeur totale des échanges commerciaux de l'ASEAN avec le monde.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre Nguyên Hông Diên a remercié le Cambodge, le Laos et le Myanmar pour leur participation active aux activités organisées par le Vietnam en 2022 et au cours des derniers mois de 2023, notamment la Vietnam Expo, la Vietnam Foodexpo, les foires organisées au Laos et au Cambodge et les bourses accordées par le Vietnam. .



Concernant le plan d'action du CLMV pour la période 2023-2024, la délégation vietnamienne s'est engagée à soutenir davantage les stands du Cambodge, du Laos et du Myanmar lors des grandes foires et expositions internationales organisées par le Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que des programmes de bourses pour les étudiants du Cambodge, du Laos et du Myanmar continuera également.

La partie vietnamienne a proposé que les pays CLMV renforcent la coopération pour faciliter le commerce, suppriment les obstacles pour augmenter la valeur d'échanges commerciaux entre les pays de la région. Ils ont été exhortés à offrir un soutien mutuel pour mettre en œuvre efficacement les accords de libre-échange (ALE) dont ils sont membres, contribuant au renforcement des chaînes d'approvisionnement régionales et soutenant le développement du monde des affaires.

Le représentant du Secrétariat de l'ASEAN a félicité les pays du CLMV d'avoir travaillé ensemble pour mettre en œuvre efficacement les projets et les activités de coopération du Plan d'action du CLMV pour la période 2023-2024 et d'avoir construit le projet de l'Atelier de Socialisation pour la mise en œuvre du Plan d'Action pour la mise en œuvre du Cadre de Développement du CLMV.

Le secrétariat de l'ASEAN a souligné que les pays CLMV doivent continuer à se coordonner et avoir plus d'activités pour soutenir les entreprises dans la transformation numérique, l'application de la haute technologie dans la production industrielle et encourager la participation du secteur privé, en veillant à ce que les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur dans la région ne sont pas perturbés.

A l'issue de la réunion, une déclaration commune a également été adoptée lors de l'événement.

Initié par le Vietnam, le mécanisme CLMV-EMM a été créé en août 2010 dans le but de renforcer les relations économiques et commerciales entre les pays CLMV et de promouvoir la coordination dans les forums régionaux, sous-régionaux et internationaux, tirer pleinement parti du potentiel de chaque pays, réduire l'écart de développement entre les quatre pays CLMV et le reste de la région de l'ASEAN et du monde et accélérer la mise en œuvre des accords conclus lors des Sommets CLMV.- VNA