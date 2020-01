Le stand vietnamien lors de l'événement. Photo : VNA

New Delhi (VNA) - Le Vietnam participe à la 11e exposition internationale des produits en plastique 2020 (PLASTIVISION INDIA) qui se déroule du 16 au 20 janvier dans l'État du Maharashtra, en Inde.

Cette exposition offre aux entreprises vietnamiennes, qui opèrent dans les produits plastiques, la possibilité de présenter leurs produits, de développer le réseau de clientèle, de s'informer sur de nouvelles technologies et de partager des idées commerciales.

L'événement attire 1.500 exposants et plus de 250.000 visiteurs d'Inde et de 40 pays et territoires, dont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Chine, le Japon, la République de Corée et Singapour.

Organisé par All India Plastics Manufacturer’s Association - une organisation à but non lucratif œuvrant pour le développement de l’industrie plastique, l'événement a été sélectionné par la Global Association of the Exhibition Industry, la première autorité en matière d'expositions basée à Paris, comme une foire prestigieuse de ce secteur.

Tenu pour la première fois en 1992, PLASTICVISION INDIA est devenu l'un des 10 meilleurs événements des produits en plastique dans le monde. -VNA