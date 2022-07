Hanoi (VNA) – Les entreprises vietnamiennes ont investi jusqu’au 20 juin 21,56 milliards de dollars à l’étranger, dans 1.569 projets en activité, selon le ministère du Plan et de l’Investissement.

Telemor - Marque Viettel au Timor oriental. Source: Vnexpress

Au premier semestre, le total des investissements nouveaux et ajustés du Vietnam à l’étranger a atteint plus de 345,8 millions de dollars, soit 63,2% du total à la même période de 2021, a-t-il fait savoir.

Dans lequel, 300,88 millions de dollars proviennent de 57 projets nouvellement autorisés, soit 2,1 fois plus d’une année sur l’autre. Cette forte augmentation est à mettre au compte de 5 nouveaux grands projets, à savoir ceux de Vines Energy Solution JSC aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas avec plus de 34,68 millions de dollars chacun.

44,9 millions de dollars ont été injectés dans neuf projets existants, soit 11,1% du total à la même période de 2021. La baisse est due au fait que ces 6 derniers mois, de nombreux grands projets ont été ajustés pour un capital additionnel : le projet de Vingroup aux États-Unis a augmenté de 300 millions de dollars; Indochina Rubber Investment and Development Ltd au Cambodge, de 76 millions, et Vinfast en Allemagne, de 32 millions de dollars.



En particulier pour les entreprises à capitaux publics, les investissements additionnels étaient de 10,75 millions de dollars, représentant 3,1% du total.

Les entreprises vietnamiennes ont investi à l’étranger dans 12 industries, notamment l’industrie manufacturière avec 9 nouveaux projets cumulant près de 207,2 millions de dollars; la banque et la finance avec près de 35,34 millions de dollars d’investissements de plus dans 4 projets.

Vingt-et-un pays ont reçu des investissements du Vietnam en six mois, dont le Laos, Singapour, les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas. – CPV/VNA