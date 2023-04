Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré des succès importants dans la lutte contre la corruption au cours des plus de 10 dernières années, selon un rapport du gouvernement signé le 24 avril par le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.

Les accusés écoutent le verdict dans le procès de l’affaire AIC. Photo : VNA

Le rapport passe en revue la Stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2020 et le Plan de mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption.

Des solutions anti-corruption ont été déployées de manière concertée avec une forte volonté politique, portant l’indice de perception de la corruption du Vietnam à 39 points en 2021 contre seulement 2,6 points en 2009, portant le pays à la 87e position à partir de la 120e sur 180 pays dans le classement mondial.

En vertu de la Loi sur la lutte contre la corruption de 2018 et du Décret gouvernemental n°130/2020/ND-CP, un réseau d’agences chargées de surveiller les actifs et les revenus a été mis en place, indique le rapport, notant qu’au cours de la dernière décennie, 162 des personnes ont été sanctionnées pour avoir enfreint la réglementation sur la déclaration de patrimoine et de revenus.

Parallèlement à de nombreux règlements adoptés par le gouvernement définissant les responsabilités des responsables des agences, des ministères, des agences et des localités ont également publié des codes d’éthique pour les fonctionnaires et les employés publics.

Selon ce rapport, les inspections ont révélé que jusqu’à 4.971 personnes ont violé ces codes au cours de la période considérée.

Les inspections et les contrôles visaient des domaines tels que la gestion et l’utilisation des terres, les investissements dans la construction, l’actionnarisation des entreprises publiques, les marchés publics, le travail du personnel et le financement.

Au total, 73.833 contrôles administratifs et plus de 2 millions de contrôles spécialisés ont été menés, détectant 670 cas avec 1.815 individus présentant des signes de corruption.

Depuis 2009, les organismes d’enquête à tous les niveaux ont engagé des poursuites judiciaires contre 2.578 affaires impliquant 5.635 personnes, les parquets ont traité 3.067 affaires impliquant 7.383 personnes et les tribunaux populaires ont ouvert des procès pour 2.929 affaires avec 5.605 accusés.

De nombreux hauts fonctionnaires, y compris des responsables d’agences du Parti et de l’État, ont été sévèrement sanctionnés, et la lutte reçoit un fort soutien du public, indique encore le rapport. – VNA