Le Caire (VNA) - Les exportations vietnamiennes de thon, en particulier les conserves, vers les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient montrent des signes positifs, malgré les effets de la pandémie de COVID-19.

Le thon en conserve très populaire sur de nombreux marchés. Photo: Congthuong



Le chef du bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Égypte, Nguyen Duy Hung, a indiqué que la valeur des exportqtions de thon vers ce pays a atteint 11,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020, ce qui représentait le 2,29%.



Selon les données des douanes égyptiennes, l'État africain a importé du thon et des produits dérivés pour une valeur de 162 millions de dollars, principalement de Thaïlande (145 millions de dollars).



La Thaïlande est le premier exportateur mondial de thon, avec un chiffre d'affaires de deux milliards de dollars par an, tandis que le Vietnam est dans le second mais n'occupe que 5,6% de part de marché avec environ 9 millions de dollars.



Nguyen Duy Hung a estimé que dans la conjoncture de l'épidémie, la plupart des entreprises dans le monde ont tendance à diversifier leurs fournisseurs pour éviter de dépendre d'une seule source, c'est pourquoi le Vietnam devrait en profiter pour exploiter pleinement son potentiel dans des exportations de thon.



À l'heure actuelle, plusieurs produits agricoles et aquatiques sont présents sur le marché égyptien comme le café, le poivre, des noix de cajou et des filets de poisson Basa (Pangasius).



Pour cette raison, le Vietnam peut diversifier ses produits de la pêche sur ce marché grâce à l'expédition de crevettes congelées et de saumon en conserve, entre autres.



En outre, il peut stimuler les exportations d'articles ménagers essentiels tels que les chaussures et les produits en plastique et textile, les matières premières et les produits du bois, le caoutchouc et les machines pour la fabrication industrielle, entre autres.



Le Vietnam doit également améliorer la compétitivité des produits nationaux avec ceux du même type d'autres pays, en vue de s'affirmer et de renforcer sa position sur les marchés mondiaux, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, a-t-il conclu.-VNA