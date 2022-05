Hanoi (VNA) – La séance plénière de la 214e session du Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s’est déroulée les 4 et 5 avril dernier à Paris, avec la participation de 58 pays membres. Il s’agissait de la première réunion du Conseil exécutif pour le mandat 2021-2025 visant à mettre en œuvre les décisions importantes et directionnelles de l’UNESCO dans les temps à venir.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu. Photo: VNA

Cette session plénière intervient à un moment où les impacts des problèmes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 et les conflits affectent le développement économique mondial et contribuent à accroître les inégalités et à effacer les acquis du développement humain. Ils menacent aussi la paix, la sécurité et le développement du monde.

Lors de cette rencontre, le Vietnam et les autres pays membres de l’UNESCO ont discuté des moyens de mettre en œuvre la stratégie à moyen terme pour la période 2022-2029, du programme et du budget pour la période 2022-2025, des initiatives mondiales telles que l’avenir de l’éducation, l’éthique de l’intelligence artificielle et la science ouverte. Ils ont également discuté des mesures visant à intensifier la coopération multilatérale et à répondre aux défis mondiaux, et ce pour un redressement et un développement durable post-Covid-19. Le Vietnam soutient aussi les initiatives «Le chemin de la paix: dialoguer et agir pour la tolérance et la compréhension interculturelle » et «L’UNESCO et l’océan».

Présent, le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Quang Hiêu, a souligné que le Vietnam attachait de l’importance à la coopération multilatérale en général et au rôle de l’UNESCO en particulier. En tant que membre du Conseil exécutif, mandat 2021-2025, le Vietnam s’engage à contribuer de manière plus active et responsable aux activités de l’UNESCO, a-t-il souligné.

En particulier, les propositions du Vietnam sur la promotion d’une culture de la paix, de la mission de l’UNESCO de «construire la paix dans l’esprit des gens», ainsi que sur le renforcement d’une approche humaniste, interdisciplinaire et multilatérale, et la promotion de la coopération pour soutenir un développement durable, inclusif et résilient, ont été très appréciées. Les pays participants ont également salué les efforts du Vietnam dans la promotion des valeurs culturelles et de la force des Vietnamiens dans le développement national, ainsi que le modèle de conservation et de développement durable de l’ensemble des patrimoines, des réserves mondiales de biosphère et des géoparcs mondiaux.

En tant que président de la chaîne de l’éducation de l’ASEAN, président du comité de l’information et de la culture de l’ASEAN 2022 et membre actif de l’UNESCO dans la coopération scientifique, le Vietnam a fait de nombreuses propositions spécifiques pour contribuer aux préparatifs des événements internationaux importants de cette année, tels que le Sommet sur la transformation de l’éducation, prévu en septembre prochain à New York, la conférence MONDIACULT 2022 qui se tiendra du 28 au 30 septembre au Mexique, l’Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable, ou encore les activités célébrant le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA

Candidat au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025, le Vietnam promeut également l’esprit de coopération et s’engage à contribuer aux efforts communs pour promouvoir et protéger les droits de l’homme.

Les contributions du Vietnam à la première réunion du Conseil exécutif de l’UNESCO, mandat 2021-2025, témoigne de la responsabilité de notre pays en tant que membre dudit Conseil, comme l’a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son.

«Le Vietnam continuera de faire preuve de responsabilité et de contribuer activement aux activités de l’UNESCO et à la promotion de ses programmes clés actuels concernant les normes éthiques dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’éducation pour le développement durable, la préservation et la promotion de la valeur des patrimoines culturels», a-t-il dit.

La coopération entre le Vietnam et l’UNESCO a contribué pour une part importante au développement de notre pays et à la promotion de l’image d’un Vietnam empreint d’identité culturelle, dynamique et en constante évolution. Le Vietnam lui-même représente les valeurs de l’UNESCO que sont la solidarité, la tolérance, la diversité et l’harmonie. Celles-ci sont aussi considérées comme les valeurs fondamentales qui créent l’identité vietnamienne. Grâce à sa relation avec l’UNESCO, le Vietnam continue de recevoir un soutien important et stratégique pour le développement durable.

«Le Vietnam est déterminé à assumer sa responsabilité en tant que membre du Conseil exécutif pour contribuer à valoriser le rôle de l’UNESCO dans la promotion des progrès communs de l’humanité. C’est aussi une bonne occasion pour notre pays d’intensifier sa coopération avec l’UNESCO, de profiter des initiatives et des ressources de cet organe, d’ouvrir de «nouveaux espaces de développement», d’améliorer la vie spirituelle de la population et de créer une base favorable permettant au Vietnam de réaliser les objectifs de développement durable fixés», a fait savoir Bùi Thanh Son.

Le Vietnam s’emploie à mettre en œuvre la politique du 13e Congrès national du Parti sur l’intégration internationale proactive et la diplomatie multilatérale. Membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, le Vietnam a apporté des contributions actives à la résolution de problèmes communs, contribuant ainsi au renforcement des relations intégrales, substantielles et efficaces entre notre pays et l’UNESCO. – VOV/VNA