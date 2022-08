Photo :Vietnam Illustré

Hanoï (VNA) – Pour l’heure, le Vietnam est le 5e exportateur mondial et le 7e producteur mondial de thé, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les produits de thé vietnamiens sont expédiés vers 74 pays et territoires dont le Pakistan, la Chine, la Russie, l'Indonésie... En particulier, le marché chinois représente de 12 à 15% des exportations vietnamiennes de thé.

Photo : VNA

Actuellement, le pays compte environ 123.000 ha dédiés à la théiculture avec un rendement estimé à 9,5 tonnes/ha.

Les plus grandes plantations se trouvent dans les provinces de Thai Nguyên, Hà Giang, Phu Tho dans le Nord et Lâm Dông sur les Hauts Plateaux du Centre.

Les produits à base de thé sont de plus en plus diversifiés avec la qualité répondant aux besoins de la consommation nationale et étrangère.

En raison des exigences de plus en plus strictes du marché mondial, les régions productrices de thé ont modernisé leur production pour s’orienter vers l’agriculture verte et le développement durable.

Selon le Département général des douanes du Vietnam, en 2021, environ 126.799 tonnes de thé ont été exportées pour un chiffre d’affaires d’environ 213,88 millions de dollars. -VNA