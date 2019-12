Photo: hbr.edu.vn

Hanoï (VNA) - Avec ses avantages en termes de démographie, de technologies et de soutien maximal du gouvernement, les startup vietnamiennes ont de grandes opportunités à saisir et devraient briller sur le dynamique marché du Sud-est asiatique.



Dans un pays comme le Vietnam où les coûts de transport sont élevés en raison de la fragmentation du marché de la logistique ainsi que d'un volume de trafic important, Logivan a contribué à résoudre le problème de l'inefficacité de l'industrie vietnamienne de la logistique, secteur de services contribuant à près d'un quart du PIB national.



Avec un taux d’utilisation d'Internet de 70% et un afflux de jeunes talents formés à l’étranger, le Vietnam s'apprête à récolter les "fruits" des avancées technologiques qui commencent à remédier aux inefficacités dans les chaînes d'approvisionnement, la vente au détail, la fintech et l'éducation.



Le Vietnam est actuellement le troisième écosystème de startups le plus dynamique d'Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie et Singapour.



Selon un récent rapport de Cento Ventures et du principal fonds de capital-risque du Vietnam - ESP Capital a révélé que le nombre de transactions via des fonds au Vietnam a été multiplié par 6 entre 2017 et le premier semestre 2019. Les entreprises du numérique impliquées dans la vente au détail et le paiement ont représenté près de 60% du montant recueilli. Fin 2019, le Vietnam devrait mobiliser 800 millions d’USD.