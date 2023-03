Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, sa suite et des responsables de Barcelone. Photo : VNA



Madrid (VNA) - Poursuivant sa visite de travail en Espagne, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a visité le 17 mars la ville portuaire de Barcelone.

Accueillant le dirigeant vietnamien et une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale du Vietnam l’accompagnant, Felip Roca Blasco, secrétaire général chargé de la coopération internationale de Barcelone, a déclaré que la présence des députés vietnamiens dans la ville contribuerait à promouvoir davantage les relations entre le Vietnam et l'Espagne en général et la ville de Barcelone en particulier.

Il a souligné la volonté de Barcelone de rechercher des opportunités de coopération avec les localités du Vietnam, en particulier avec Ho Chi Minh-Ville. A cette occasion, il a invité les villes vietnamiennes à assister aux expositions organisées à Barcelone, dont l'exposition Smart City prévue en novembre.



Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a affirmé que le Vietnam créait toujours un environnement d'investissement favorable aux entreprises étrangères, y compris les entreprises espagnoles et que de nombreuses entreprises de Ho Chi Minh-Ville souhaitait explorer les opportunités d'investissement à Barcelone. Il a demandé au secrétaire général et aux dirigeants de la ville de créer des conditions favorables et à contribuer à promouvoir les relations commerciales entre les deux villes en particulier et à renforcer le partenariat stratégique Vietnam -Espagne, en général, pour les intérêts des deux peuples.

Tran Thanh Man travaille avec Felip Roca Blasco, secrétaire général chargé de la coopération internationale de Barcelone. Photo : VNA

Recevant Pau Guardans Cambo, consul honoraire du Vietnam à Barcelone, Tran Thanh Man a hautement apprécié ses contributions aux relations bilatérales. Il s’est déclaré convaincu que Pau Guardans Cambo contribuerait à promouvoir la coopération entre les deux pays et les localités dans divers domaines ; à renforcer les échanges culturels entre les deux nations ; à protéger les droits et intérêts de l'État ainsi que les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens dans la zone consulaire ; à guider les citoyens vietnamiens à respecter la loi et les us et coutumes du pays d'accueil ; à soutenir les activités socioculturelles des citoyens vietnamiens dans la région.

Pau Guardans Cambo a affirmé qu'il continuerait à promouvoir les relations de coopération économique, commerciale, d'investissement, culturelle, éducative, touristique… entre la ville de Barcelone et la région de Catalogne avec le Vietnam.

Tran Thanh Man visite le port en eau profonde. Photo : VNA





Toujours à Barcelone, Tran Thanh Man a visité le port en eau profonde et a écouté la Direction du groupe de gestion du port de Barcelona présenter le mécanisme d’opération du port.

Le port de Barcelone entretient des relations d'affaires avec les ports vietnamiens de Hai Phong, Vung Tau, Quy Nhon et Ho Chi Minh-Ville. Selon les données du port, en 2022, les échanges de fret entre le Vietnam et l'Espagne via ce port a atteint plus de 610.320 tonnes, en hausse de 25,6% par rapport à 2021. Le port installe son bureau de représentation à Ho Chi Minh-Ville et élargit les relations de partenariat avec les associations de transport maritime et de logistique vietnamiens.



Dans le cadre de sa visite de travail en Espagne, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a eu une rencontre avec la communauté vietnamienne dans ce pays.



Le 18 mars, le vice-président permanent Tran Thanh Man et a suite ont quitté l’Espagne, terminant avec succès leur visite de travail dans ce pays. - VNA