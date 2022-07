Hoa Binh (VNA) - Une délégation de l’Assemblée nationale du Laos conduite par son vice-président Sounthone Xayachack a effectué jeudi 21 juillet une visite de travail dans la province de Hoa Binh (Nord).

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sounthone Xayachack remet un cadeau de souvenir à la province de Hoa Binh. Photo : VNA

Lors d’une rencontre avec des responsables locaux, Sounthone Xayachack, qui est également présidente du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Laos, a exprimé sa joie devant les réalisations de Hoa Binh et a souhaité que les deux parties continuent à promouvoir leur attachement étroit et leurs relations diplomatiques approfondies.Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Ngô Van Tuân, a souligné que Hoa Binh continuera à donner la priorité à la promotion de l’amitié et de la coopération avec les localités du Laos, et à étendre les relations bilatérales à de nouveaux domaines.Hoa Binh créera des conditions favorables pour les activités d’échange et de partage d’expériences, et la coopération entre les organisations du Parti et les agences spécialisées de la province avec les localités lao, a-t-il déclaré.Les relations politiques étroites et fiables entre les deux Partis et les deux États constituent une base solide pour orienter la coopération entre les deux nations dans tous les domaines, a-t-il noté.La province de Hoa Binh a eu l’honneur d’être choisie par le Parti et l’État pour aider le Laos à organiser le Congrès préparatoire et le 2e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) en décembre 1971 au siège du commandement militaire provincial, qui a été reconnu comme un site historique.Les autorités provinciales ont signé de multiples accords avec les provinces lao de Luang Prabang et Houaphan, contribuant à préserver et à promouvoir la solidarité traditionnelle et l’amitié spéciale entre les deux pays en général, ainsi qu’entre Hoa Binh et les deux localités lao en particulier. – VNA