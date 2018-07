Buenos Aires, 21 juillet (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, conduite par son vice-président, le général Do Ba Ty, a effectué une visite de travail du 17 au 20 juillet en Argentine.

La délégation de l'AN vietnamienne lors d'une rencontre avec la vice-présidente et la présidente du Sénat argentin, Marta Gabriela Michetti (au milieu). Photo: VNA

Ce déplacement était destiné à chercher des moyens de renforcer le partenariat entre deux pays et les deux parlements, ainsi que d'échanger des expériences dans les activités législatives.

Lors de son séjour, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie à la vice-présidente et présidente du Sénat de l'Argentine, Marta Gabriela Michetti, et s'est entretenue avec le président par intérim du Sénat, Federico Pinedo.



Elle a également rencontré le général Bari Del Valley Sosa, commandant en chef des forces armées argentines, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Daniel Raimondi, le vice-président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, Omar Perotti, et le Groupe des parlementaires d'amitié argentino-vietnamiens.



Lors de ces rencontres, M. Do Ba Ty a affirmé la politique extérieure indépendante, autonome, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du Vietnam, en accordant une grande attention au développement des relations de portée stratégique avec l'Argentine.



Il a souligné que l’AN vietnamienne soutenait et appréciait le développement des relations de coopération entre les deux pays et était disposée à promouvoir les échanges et la coopération avec le parlement argentin.



Soulignant l'amitié, la solidarité et le soutien mutuel entre le Vietnam et l'Argentine, il a déclaré que le Vietnam faisait toujours grand cas de la solidarité du peuple argentin avec le Vietnam dans sa lutte d’hier pour l'indépendance nationale.



Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l'Argentine de manière intégrale et développer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité conformément aux bonnes relations politiques et aux potentiels des deux parties.



Il a remercié l'Argentine pour son soutien en faveur du Vietnam au sein des Nations Unies et d’autres forums multilatéraux, affirmant que le Vietnam était disposé à travailler avec l'Argentine pour les intérêts communs, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde.

Le vice-président de l’AN vietnamienne s’est déclaré heureux de l’heureux développement des relations entre les deux parlements au cours de ces dernières années, tout en suggérant des mesures pour promouvoir ce partenariat dans l'avenir.



De leur côté, les dirigeants argentins ont fait grand cas de la signification de la présente visite de la délégation vietnamienne et ont exprimé le souhait de renforcer le partenariat de portée stratégique avec le Vietnam au niveau bilatéral comme multilatéral.



Mme Michetti a déclaré que l'Argentine souhaitait promouvoir la coopération multisectorielle avec le Vietnam. Elle s’est engagée à demander les organismes compétents argentins à organiser des réunions avec leurs homologues vietnamiens pour discuter des mesures visant à étendre la coopération bilatérale à d'autres domaines tels que la défense et le tourisme.



Elle a exprimé sa conviction que la visite de la délégation vietnamienne aiderait à renforcer les relations bilatérales et à les rendre plus pratiques et efficaces.



Elle a également espéré que les deux organes législatifs élaboreraient des législations appropriées pour faciliter les entreprises des deux pays et remédier au déséquilibre du commerce bilatéral.



Pendant ce temps, MM. Pinedo et Perotti ont déclaré que l'Argentine était prête à renforcer la coopération avec l'AN vietnamienne dans la législation et la supervision de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays.



Le Sénat argentine veut bientôt organiser une visite au Vietnam pour mettre en œuvre des activités de coopération entre les deux organes législatives, ont-ils affirmé.



MM. Valley Sosa et Raimondi ont salué les résultats de la visite de la délégation vietnamienne. L'Argentine peut soutenir le Vietnam dans la formation des militaires et dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, ont-ils déclaré.



M. Ty a été informé que le ministre argentin des Affaires étrangères se rendrait au Vietnam du 29 au 31 juillet pour discuter des contenus de coopération entre les deux parties.



Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne est également venue déposer une gerbe de fleurs au Monument du président Ho Chi Minh à Buenos Aires. -VNA