Uong Chu Luu, vice-président de l'Assemblée nationale (droite) et le ministre laotien de la Justice, Xaysi Santivong, en visite au Vietnam.

Hanoi (VNA) - Le 11 décembre, Uong Chu Luu, vice-président de l'Assemblée nationale, a reçu le ministre laotien de la Justice, Xaysi Santivong, en visite au Vietnam.Uong Chu Luu a salué la visite de la délégation laotienne pour avoir contribué à renforcer la coopération entre les deux ministères de la justice.Il s'est félicité des réalisations globales du Laos au cours des dernières années, ainsi que de la croissance de l'amitié traditionnelle, de la solidarité particulière et du partenariat intégral entre les Partis, les États et les peuples du Vietnam et du Laos.Saluant les résultats des discussions entre la délégation laotien et son homologue vietnamien, M. Luu a exprimé sa conviction que les deux ministères continueront à promouvoir la collaboration de manière efficace.Il a suggéré que les deux ministères continuent à se soutenir mutuellement dans la création de documents juridiques, la formation du personnel, la vulgarisation et l'éducation du droit et le partage de l'expérience en matière d'assistance juridique mutuelle.Xaysi Santivong a remercié le ministère vietnamien de la Justice d’avoir aidé le ministère de la Justice du Laos, notamment en envoyant des fonctionnaires au Laos pour aider à l’élaboration d’un certain nombre de projets de loi.En 2018, les deux ministères ont dépassé les objectifs fixés dans leur accord de coopération pour l'année. Le Vietnam a offert au Laos un projet d'APD en matière de justice, le premier que le Vietnam ait accordé au ministère laotien de la Justice, a-t-il noté.Le ministre laotien a affirmé que son ministère coopérerait étroitement avec le ministère vietnamien de la Justice afin de concrétiser les accords de coopération conclus entre les deux parties. -VNA