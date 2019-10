Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien (droite), et le président du Conseil d’affaires UE – ASEAN (EU – ASEAN Business Council), Donald Kanak. Photo : http://quochoi.vn



Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien a reçu le 7 octobre à Hanoï le président du Conseil d’affaires UE – ASEAN (EU – ASEAN Business Council), Donald Kanak, en visite de travail au Vietnam.



Appréciant le rôle du Conseil d’affaires UE – ASEAN dans le développement des relations entre les entreprises des deux régions, Phung Quoc Hien a souligné que le Vietnam favorisait toujours les investisseurs sur son sol. Il a indiqué que les entreprises européennes investissaient fortement dans son pays, parallèlement à la croissance des échanges commerciaux entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam. Il a ensuite insisté sur les politiques vietnamiennes favorables au commerce, dont la signature de nombreux accords de libre-échange, outre les résultats satisfaisants du pays dans divers domaines tels que culture, réforme administrative ou adaptation au changement climatique.



Le vice-président de l’Assemblée nationale a déclaré se réjouir du développement de la coopération entre l’organe législatif vietnamien et le Parlement européen. Il a émis le souhait que les accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam soient ratifiés rapidement, avant de demander au Conseil d’affaires UE-ASEAN de soutenir leur ratification.



Le président du Conseil d’affaires UE – ASEAN, qui était accompagné d’une délégation de représentants de 26 entreprises européennes spécialisées dans divers secteurs, a affirmé que les entreprises européennes étaient prêtes à assister le Vietnam pour qu’il puisse remplir au mieux ses fonctions en tant que président de l’ASEAN en 2020. Il s’est également déclaré impressionné devant les réalisations du Vietnam sur divers aspects. -VNA