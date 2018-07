Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Phung Quoc Hien, vice-président de l’Assemblée nationale, a reçu le 16 juillet à Hanoï une délégation de parlementaires australiens, conduite par Rowan Ramsey, président du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, en visite de travail au Vietnam.



Saluant la visite de parlementaires australiens, Phung Quoc Hien s’est déclaré convaincu qu’elle leur permettrait d’avoir davantage d’informations sur le Vietnam et de trouver des opportunités pour multiplier les échanges entre les parlementaires des deux pays, développer le partenariat stratégique bilatéral, notamment dans le contexte où le Vietnam et l’Australie célèbrent cette année le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Il a ensuite souhaité que les groupes de députés d’amitié des deux pays coopèrent étroitement pour renforcer les relations entre les deux organes législatifs. Il a affirmé que les échanges entre les parlementaires contribueraient activement au développement de la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Australiens.



Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne a également souhaité que les parlementaires australiens continuent de soutenir les Vietnamiens établis dans leur pays et de favoriser les liens bilatéraux.



De son côté, Rowan Ramsey a affirmé la volonté d’accélérer les relations vietnamo-australiennes. Il a également apprécié la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et son respect du droit international dans le règlement des questions liées à la Mer Orientale.



Le même jour, la délégation australienne a eu une séance de travail avec le secrétaire général et responsable du bureau de l’Assemblée nationale vietnamienne, également président du groupe de députés d’amitié Vietnam-Australie, Nguyen Hanh Phuc. Ce dernier a appelé à multiplier les visites de délégations de tous échelons entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement australien, et à coopérer pour superviser l’application des accords de coopération signés par les gouvernements des deux pays...



Rowan Ramsey a affirmé son soutien pour la proposition du secrétaire général de l’Assemblée nationale vietnamienne concernant le renforcement de l’échange des délégations. Il s’est engagé à s’efforcer d’oeuvrer pour le développement de la coopération entre le Parlement australien et l’Assemblée nationale vietnamienne, ainsi que des relations entre les deux nations. -VNA