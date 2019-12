Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et la vice-Premier ministre et ministre cambodgienne des Relations avec l'Assemblée nationale, du Sénat et de l’Inspection, Men Sam On. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh effectue les 12 et 13 décembre une visite de travail au Cambodge à l'invitation du vice-Premier ministre et ministre cambodgienne des Relations avec l'Assemblée nationale, du Sénat et de l’Inspection, Mme Men Sam On.

Lors de leur entretien le 12 décembre à Phnom Penh, les deux dirigeants ont hautement apprécié l'importance de la signature de deux documents juridiques reconnaissant l'achèvement de 84% des travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge.

Ils ont déclaré que ces documents permettraient de traiter les problèmes frontaliers restants en vue de construire une frontière de paix, d'amitié et de coopération pour le développement des deux pays.

Ils ont affirmé la volonté commune de bien mettre en œuvre les accords de haut niveau, de maintenir les mécanismes de coopération bilatéraux et d'envisager de compléter les accords existants ou d'en signer de nouveaux pour porter le commerce bilatéral à plus de 5 milliards de dollars en 2020.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur partage d’information et leur collaboration dans la lutte contre la contrebande, les fraudes commerciales et la corruption ainsi que d’améliorer l’efficacité de leurs mécanismes de coopération en matière de sécurité et de défense, en faisant un pilier des relations bilatérales.

Elles se sont engagées à respecter le principe de ne permettre à aucune organisation et à aucun individu d'utiliser le territoire de l'un pays pour nuire à la sécurité et à la stabilité de l'autre.

S’agissant des questions religieuses et ethniques, les deux dirigeants ont affirmé intensifier leur coopération dans la lutte contre les complots de forces hostiles visant à détruire les relations bilatérales.

Elles ont convenu de créer les conditions favorables aux Cambodgiens d'origine vietnamienne de stabiliser leur vie et d'assurer leur statut juridique, pour qu'ils puissent contribuer au développement socio-économique du Cambodge et servir de passerelle entre les deux pays.

Concernant les questions régionales et internationales, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a affirmé la bonne volonté du Vietnam de régler des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques et sur la base du droit international et de la position commune de l'ASEAN parvenue lors de leur 35e sommet avant de demander au Cambodge de continuer à soutenir la position commune de l'ASEAN.

Il a proposé aux deux pays de travaillent ensemble et se soutenir dans l'organisation d'événements et d'activités importants en 2020 lorsque le Vietnam jouera le rôle de président de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021 tandis que le Cambodge accueillera le 13e sommet de l'ASEM.

Men Sam On a pris note les opinions du Vietnam et s'est engagée à fournir un soutien du Cambodge. -VNA