Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a salué mardi 4 juillet à Hanoi la coopération fructueuse entre le Vietnam et la Banque mondiale (BM) qui a aidé le pays à promouvoir le développement socio-économique et à améliorer la qualité de vie de sa population.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) et le directeur exécutif du bureau du groupe de la BM pour l’Asie du Sud-Est, Wemp Saputra. Photo : VNA

Recevant le directeur exécutif du bureau du groupe de la BM pour l’Asie du Sud-Est, Wemp Saputra, il a remercié la BM et son bureau d’avoir aidé le Vietnam à recevoir une subvention d’une valeur de 263,9 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale pour mener à bien son redressement et son développement durable et inclusif dans le cadre du programme de redressement et de développement socio-économique.Le dirigeant a indiqué que le Vietnam est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique et que son delta du Mékong est la région la plus durement touchée. Dans ce contexte, le Vietnam apprécie toujours et souhaite continuer à recevoir l’assistance de la BM, non seulement en termes de ressources financières, mais également de conseils politiques et de soutien technique, pour l’aider à surmonter les défis et à atteindre ses objectifs de développement.Trân Luu Quang a également appelé la BM à envisager des critères et des exigences plus flexibles afin d’accélérer les programmes et projets au Vietnam pour apporter bientôt des avantages aux populations locales.Pour sa part, Wemp Saputra a félicité le Vietnam pour ses réalisations impressionnantes en matière de développement, soulignant qu’il s’agit de l’un des pays à la croissance la plus rapide de la région, et que peu de pays pourraient afficher un taux de croissance de 8% comme le Vietnam l’a fait en 2022.Il a noté que la BM et d’autres banques de développement ont analysé et souligné six groupes de défis majeurs pour le monde, y compris les conséquences de la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les défis pour la sécurité alimentaire et énergétique, qui affecteront considérablement les objectifs de la BM et les priorités pour la période à venir.Les priorités de la BM correspondent parfaitement aux objectifs de développement du Vietnam, a-t-il ajouté, affirmant le soutien continu de la BM au pays. – VNA