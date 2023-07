Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski. Photo : VNA

Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 7 juillet à Hanoï l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski.Le vice-Premier ministre a informé l’ambassadeur australien des efforts du Vietnam pour mettre en œuvre son engagement d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050.S’agissant de la feuille de route de mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), il a émis le souhait que l'Australie participe à l’édification d'un mécanisme de coordination et d'action des pays développés et en développement pour atteindre la neutralité carbone.Tran Hong Ha a proposé à l'Australie de partager des expériences et de transférer des technologies pour produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert à partir d'énergies renouvelables, ainsi que des expériences liées à la résolution du problème des ressources financières au service de la transition vers les énergies renouvelables...Le vice-Premier ministre a par ailleurs apprécié le soutien des partenaires australiens dans l’élaboration de politiques et textes juridiques sur la géologie, les minéraux, la transition énergétique... du Vietnam.De son côté, l'ambassadeur Andrew Goledzinowski a déclaré que le gouvernement australien appréciait les engagements du Vietnam et était prêt à soutenir la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone.Il a précisé que les entreprises australiennes s’intéressaient aux orientations de développement des énergies renouvelables, à l’application des technologies avancées et modernes dans l'exploration et l'évaluation des réserves, l'exploitation et le traitement de minéraux précieux au Vietnam. –VNA