Réunion du Comité national de direction des affaires sur le guichet unique de l'ASEAN, le guichet unique du Vietnam et la favorisation du commerce (Comité de direction 1899), le 6 février à Hanoï

Hanoï (VNA) – Le gouvernement a décidé de lever temporairement les taxes à l’importation et à l’exportation sur les masques de protection, le gel désinfectant et le matériel utilisé pour la prévention et la lutte contre l’épidémie de coronavirus, ainsi que sur les matières premières au service de leur fabrication.

C’est ce qu’a annoncé le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, lors d’une réunion du Comité national de direction des affaires sur le guichet unique de l’ASEAN, le guichet unique du Vietnam et la favorisation du commerce (Comité de direction 1899), le 6 février à Hanoï.

Cette exonération de taxes devrait entraîner une perte de 400 à 500 milliards de dôngs (entre 17 et 21 millions de dollars) au budget public, a-t-il indiqué, soulignant toutefois la nécessité absolue de se concentrer sur la prévention et la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, également président du Comité de direction 1899, a souligné que l’épidémie avait affecté les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine qui représentait normalement 27% des exportations vietnamiennes de produits agricoles et aquatiques.

Le vice-Premier ministre a demandé aux organes compétents d’analyser la situation afin d’avancer de nouvelles mesures pour favoriser le dédouanement des produits tout en assurant la prévention et la lutte contre l’épidémie. Il a demandé aux ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, de collaborer avec les entreprises pour privilégier l’import-export selon les contrats officiels, au lieu du commerce frontalier. -VNA