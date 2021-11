Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef adjoint du Comité de direction national de la prévention et du contrôle du COVID-19, a eu le 2 novembre une séance de travail avec les dirigeants de Hanoï sur la prévention et le contrôle du COVID-19 dans la ville.

Vu Duc Dam a souligné que Hanoï devait être très vigilant car l'épidémie s'est propagée profondément dans la communauté à travers le pays. En conséquence, il faut prendre en compte le pire. En particulier, le principe de la lutte contre l'épidémie : "prévenir, détecter, mettre en quarantaine, isoler et traiter précocement les patients" est resté inchangé.

Le vice-Premier ministre a suggéré que Hanoï doive préparer des scénarios anti-épidémiques stricts, s’entraîner à isoler les F1 (personnes ayant des contacts avec les infectés confirmés), à traiter les personnes atteintes de COVID-19 à domicile, ce pour être prêt à faire face à la propagation de l'épidémie.

Concernant le retour à l'école des élèves, Vu Duc Dam a demandé à Hanoï de se baser sur les besoins réels des habitants pour ouvrir progressivement des classes, y compris les classes préscolaires.

Selon la directrice du ministère de la Santé de Hanoï, Tran Thi Nhi Ha, la situation épidémique dans la ville était sous contrôle. Cependant, le coronavirus provenant de villes et provinces épidémiques est un risque évident.

Actuellement, Hanoï a administré plus de 9,66 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 à sa population.

Lors de la séance de travail, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, a déclaré que la ville élaborerait un scénario de prévention et de contrôle du COVID-19 à un niveau plus élevé que le scénario actuel, tout en prenant en compte la gestion des F1 et F0 (infectés confirmés), conformément aux conditions réelles de la ville. - VNA