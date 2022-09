Binh Duong (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu lundi 26 septembre le ministre d’État indien aux Affaires extérieures Rajkumar Ranjan Singh, qui assiste au Horasis India Meeting 2022 dans la province méridionale de Binh Duong.

Il a affirmé que le Vietnam chérit toujours le partenariat stratégique intégral avec l’Inde, demandant aux deux parties de promouvoir conjointement les piliers de la coopération bilatérale, y compris la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce et l’investissement, la science et la technologie, la culture et les échanges populaires.Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties facilitent davantage les relations commerciales et que l’Inde crée des conditions plus favorables pour que les produits vietnamiens entrent sur son marché.Saluant le Horasis India Meeting 2022, qui coincide avec les 50 ans des relations diplomatiques bilatérales, il a décrit l’événement comme une occasion importante pour les deux parties d’évaluer les tendances du développement économique en Asie, en Inde et au Vietnam, ainsi que le rôle de passerelle du Vietnam reliant l’Inde aux pays d’Asie du Sud-Est afin de chercher des occasions de renforcer les liens commerciaux et d’investissement.Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a appelé les entreprises indiennes à renforcer leurs investissements au Vietnam dans des domaines tels que la transformation, la fabrication, l’industrie auxiliaire de l’automobile, les technologies de l’information et des télécommunications, l’énergie, l’agriculture de haute technologie, l’innovation et le développement des infrastructures.Pour sa part, le ministre d’État indien aux Affaires extérieures Rajkumar Ranjan Singh a noté que son pays considère toujours le Vietnam comme un pilier important de sa politique Agir à l’Est.L’organisation par l’Inde du Horasis India Meeting 2022 au Vietnam démontre la haute évaluation par les entreprises indiennes du grand potentiel de développement du Vietnam et des opportunités de favoriser les relations économiques, commerciales, d’investissement et technologiques bilatérales, a-t-il ajouté.Le responsable indien a également souligné les liens de longue date entre les pays et a convenu de travailler en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les localités du Vietnam pour mener des activités significatives à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.Les deux parties ont convenu de poursuivre une étroite coordination et un soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, en particulier aux Nations unies et dans le cadre de la coopération ASEAN-Inde.En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a hautement apprécié la position de l’Inde et a exprimé son espoir que le pays continuera à soutenir la position du Vietnam et le point de vue de l’ASEAN.Les deux hommes ont partagé le point de vue sur l’importance de défendre la liberté de navigation et de survol et de résoudre pacifiquement les différends connexes conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Le Horasis India Meeting 2022 est organisé du 25 au 27 septembre par le Comité populaire de la province de Binh Duong, l’organisation Horasis et la Fédération de l’industrie indienne.Il rassemble environ 500 délégués, dont des responsables centraux et locaux du Vietnam, des experts et des dirigeants de la communauté Horasis, ainsi que près de 200 responsables d’entreprises d’Inde, du Vietnam et d’autres pays. – VNA