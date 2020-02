Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a présidé le 12 février à Hanoï une réunion sur la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19).

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, qui est également chef du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre cette épidémie, a demandé aux organes compétents et aux localités de continuer de prendre des mesures rigoureuses pour éviter la propagation du virus et de limiter les décès.

Le vice-Premier ministre a également ordonné aux organes compétents d’assister la province de Vinh Phuc, où 10 cas de contamination avaient été détectés, notamment en matière de matériel et de personnel.

Lors de la réunion, le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong a annoncé que son ministère avait organisé de nombreux cours de formation à l’intention des établissements sanitaires locaux et leur avait fourni du matériel nécessaire. Il a appelé les personnes présentant des symptômes suspects à aller aux établissements sanitaires locaux pour être diagnostiquées et traitées, évitant ainsi la surcharge des hôpitaux centraux et diminuant le risque de propagation du virus.

Le même jour, la permanence du Comité provincial du Parti à Vinh Phuc s’est réunie pour rechercher de nouvelles mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie. Au 11 février à 16h00, cette province septentrionale a déploré 10 cas testés positifs au virus, dont une fillette de trois mois.

Hoang Thi Thuy Lan, secrétaire du Comité provincial du Parti, a demandé aux organes compétents de fournir suffisamment d’équipements médicaux aux hôpitaux et autres établissements de santé, notamment ceux dans les zones touchées. Elle a souligné l’importance de l’engagement de tout le système politique dans la prévention et la lutte contre l’épidémie.

Selon un rapport du ministère vietnamien de la Santé, au 12 février, à 10h30, le COVID-19 a contaminé 45.170 personnes dans 28 pays et territoires, dont 44.653 cas en Chine continentale. L’épidémie a fait 1.115 morts dans le monde, dont 1.113 en Chine continentale, les deux autres à Hong Kong (Chine) et aux Philippines.

Le Vietnam a détecté 15 cas, dont six ont été guéris. Les neuf autres, dont une fillette de trois mois, sont en quarantaine, de même que 97 cas suspects. -VNA