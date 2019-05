Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung préside une rencontre entre les représentants de 100 entreprises vietnamiennes et russes.

Moscou, 22 mai (VNA) - Le 21 mai à Moscou, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a présidé une rencontre entre les représentants de 100 entreprises vietnamiennes et russes afin de favoriser les partenariats entre les deux parties.

S'adressant à l'événement, le vice-Premier ministre a salué les efforts des entrepreneurs vietnamiens en Russie dans la réalisation d'activités d'investissement et humanitaires dans leur pays d'origine, ainsi que leur solidarité et leur soutien mutuel.

Le Vietnam et la Russie ont une relation de longue date et un partenariat étroit dans de nombreux domaines. Le Vietnam est actuellement le seul partenaire stratégique de la Russie dans la région Asie-Pacifique, a-t-il noté.

Il a déclaré que, depuis plus de dix ans en tant que partenaire stratégique, les deux pays ont étroitement coopéré dans l’économie et le commerce.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, qui accompagne le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de sa visite officielle en Russie, a déclaré que la visite du Premier ministre visait à approfondir le partenariat stratégique intégral bilatéral et à rechercher de nouvelles orientations de développement pour l’avenir.

En 2020, le Vietnam et la Russie célébreront le 70e anniversaire des relations diplomatiques avec de grandes réalisations obtenues dans les liens bilatéraux dans les domaines politique-diplomatie, économie-commerce, sécurité-défense, science-technologie, éducation-formation, culture et tourisme.

Les relations entre le Vietnam et la Russie se sont intensifiées autour de quatre grands piliers: commerce, investissement, pétrole et gaz, et électricité. Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté, tandis que les modèles de coopération se sont diversifiés.

En 2018, le commerce bilatéral a atteint 4,57 milliards d’USD, en hausse de 28,6% par rapport à 2017, ce qui devrait atteindre 10 milliards d’USD en 2020, a souligné le vice-Premier ministre, saluant le rôle important des entrepreneurs vietnamiens en Russie dans la promotion des produits vietnamiens dans le marché russe.

Le vice-Premier ministre a déclaré que le Vietnam accélérait le processus d'industrialisation et de modernisation, obligeant les entrepreneurs, en particulier ceux à l'étranger, à attirer davantage d'investissements dans leur pays et à rechercher des marchés pour leurs produits.

Le Vietnam a mené une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification de ses relations, devenant un ami de tous les pays et participant à de nombreux accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et à des accords de libre-échange de nouvelle génération. C'est une bonne condition et une chance pour le Vietnam d'attirer plus d'investissements, a-t-il déclaré.

Il a exprimé l'espoir que les entrepreneurs vietnamiens résidant en Russie continueront de réformer leurs méthodes de travail et leurs méthodes de production afin de répondre aux demandes du marché, tout en améliorant la coordination avec leurs homologues locaux afin d'élargir les marchés de la région.

Le président de l’Association des entrepreneurs vietnamiens en Russie, Le Truong Son, a déclaré que la rencontre était une bonne occasion pour les entreprises des deux côtés de partager leurs expériences et d’améliorer la compréhension mutuelle. -VNA